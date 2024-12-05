Rizespor, son dakikalarda bulduğu golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, sahasında Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Rizespor, son dakikalarda bulduğu golle turladı
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05 Aralık 2024 19:57
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, evinde Silivrispor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 47'de Papanikolaou ile 86'da Altin Zeqiri kaydetti. Silivrispor'un gollerini ise 21 ve 54'te Mert Aktaş kaydetti.

Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
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