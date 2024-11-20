Rizespor, Fenerbahçeli eski oyuncuyu radarına aldı

Çaykur Rizespor, Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'yi transfer listesine ekledi.

, Fotoğraf; Twitter
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Rizespor, Fenerbahçeli eski oyuncuyu radarına aldı
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20 Kasım 2024 12:06
Son güncelleme 20 Kasım 2024 12:17
Çaykur Rizespor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'yi takibe aldı.

Yeşil-Mavili ekipte sol bekte görev yapan Halil İbrahim ve Casper Højer'in performansından memnun kalmayan teknik direktör İlhan Palut'un isteği doğrultusunda harekete geçen Çaykur Rizespor yönetimi, Alioski'nin transfer şartlarını araştırıyor.

PERFORMANSI 

Kariyerinde toplam 456 maça çıkan, 62 gol ve 58 asistlik skor katkısı yapan deneyimli savunmacının Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun menajeriyle temasların sürdüğü ve anlaşma zemini arandığı ifade edildi. (Taka Gazetesi) 

 

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