Rizespor'da Shelvey gelişmesi

Transferde şimdiden çalışmalara başlayan Rizespor, iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor.



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ten kiralanan Jonjo Shelvey, gösterdiği performans ile bu sezon Karadeniz ekibinin başarısında önemli pay sahibi olan isimlerden biriydi. Çıktığı 30 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandıran, 7 de gol pası veren İngiliz futbolcu, istikrarı ile teknik direktör İlhan Palut'un vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.



Karadeniz ekibi, şimdi ise 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna bonservisiyle birlikte katmak istiyor. Nottingham ile sözleşmesi 2025'te bitecek olan Shelvey, Rize Yönetimi ile görüştü. Bu doğrultuda deneyimli futbolcu, kariyerini Türkiye'de sürdürme konusuna sıcak bakarken, kulüple de her konuda el sıkıştı.



Şimdi ise Rizespor ve Nottingham Forest arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Rizespor, gelecek hafta İngiliz ekibiyle masaya oturacak ve sözleşmenin şartlarını görüşecek.





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