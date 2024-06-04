Andrew Robertson: 'Slot için heyecanlıyım'

Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, kulübün teknik direktörlük görevine Arne Slot'u getirmesi ve yeni dönemle ilgili konuştu.



Robertson, "Açıkçası bir önceki dönem çok özeldi ve Jürgen Klopp'a minnettar olmam gereken çok şey var. Ama şimdi yeni bir teknik direktörün gelişi beni heyecanlandırıyor. Yeni fikirler, yeni bir ses ve bunlarla birlikte yaşanabilecekler için gerçekten heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Liverpool'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Robertson, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.





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