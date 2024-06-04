ESPN analisti Zach Lowe, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ın NBA'deki en iyi beş oyuncu arasında yer almadığını söylemesinin gerekçesini paylaştı.



Tatum'ın büyük bir hayranı olarak bilinen Lowe, geçtiğimiz hafta 'Lowe Post' isimli podcast'inde kendisinin NBA'deki en iyi beş oyuncu arasında bulunmadığını söylemişti.



Bu konuda bazı tepkiler alan Lowe, ESPN'in 'Get Up' programında konuk olduğu sırada gerekçesini ve kendisine göre ilk beşte yer alan oyuncuların kim olduğunu şu ifadelerle açıkladı:



"Herkes sağlıklıyken ligin en iyi dört oyuncusu tartışmasız sırasıyla Luka (Doncic), (Nikola) Jokic, Giannis (Antetokounmpo) ve (Joel) Embiid'dir. Bu yıl Shai Gilgeous-Alexander, MVP oylamasında ve All-NBA ilk kadrosunda yer almasına rağmen beşinci sıradaydı.



Ve ilk beş de bu şekilde. Burada sonu geliyor. Tatum ligdeki diğer süperstarlar arasında kat edilen mesafeye bağlı olarak altıncı, yedinci veya sekizinci sırada ve bu da harika bir konum.



Mesele şu ki, Celtics playofflarda ilk kez bir seriye en iyi oyuncuya sahip olmadan giriyor. NBA tarihine bakarsanız, üst düzeydeki serilerde en önemli kriter en iyi adama sahip olup olmadığınız üzerinedir. Şu anda en iyi oyuncu Luka ve Celtics'in de bunun üstesinden gelmesi gerekecek. Bu kadar. Lakin Jayson Tatum muhteşem bir oyuncu."



Tatum, 2024 playofflarında 14 maçta 26.0 sayı, 10.4 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakaladı.





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