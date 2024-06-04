A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
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CANLI: 2. DEVRE
İTALYA: 0
TÜRKİYE: 0
İLK 11'LER
İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI: 2. DEVRE
İTALYA: 0
TÜRKİYE: 0
İLK 11'LER
İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız
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