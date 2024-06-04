CANLI: İtalya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: İtalya - Türkiye
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04 Haziran 2024 21:52
Son güncelleme 04 Haziran 2024 23:08
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

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İTALYA: 0
TÜRKİYE: 0

İLK 11'LER

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız


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