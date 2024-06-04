Harden: "Kobe Bryant, benim GOAT'um"

LA Clippers yıldızı James Harden, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Harden: 'Kobe Bryant, benim GOAT'um'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2024 17:03
LA Clippers yıldızı James Harden, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı.

HoopsHype ile yaptığı röportajda Harden, hangi basketbolcuyu 'GOAT' olarak gördüğüne dair soruya Bryant yanıtını verdi ve bunun sebeplerini ise şu şekilde açıkladı:

"Beni oyuna aşık eden tek kişi vardı, o da Kobe Bryant'tı. Los Angeles'lı bir çocuk olarak şampiyonluklar kazanmasını, oyuna olan tutkusunu, sevgisini ve basketbol için yaptıklarını görmek harikaydı. Sanırım tüm dünya da benimle aynı şekilde düşünüyor. Kendisi basketbola başlamamın nedeniydi. Becerilerimi ve öğrendiğim şeyleri bir bakıma kendi başıma edindim ama oyuna aşık olma sebebim kesinlikle Kobe'ydi."

Bryant, Lakers'taki 20 yıllık kariyerinde 25.0 sayı, 5.2 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalamış ve bu süre zarfında beş şampiyonluk, iki Finaller MVP'si ödülü ve bir normal sezon MVP'si ödülü kazanmıştı. Buna ek olarak Kobe, 15 kez All-NBA kadrolarına seçilmiş, 18 kez All-Star olmuş ve 12 kez de savunma beşlerinde yer almıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery