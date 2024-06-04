LA Clippers yıldızı James Harden, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı.



HoopsHype ile yaptığı röportajda Harden, hangi basketbolcuyu 'GOAT' olarak gördüğüne dair soruya Bryant yanıtını verdi ve bunun sebeplerini ise şu şekilde açıkladı:



"Beni oyuna aşık eden tek kişi vardı, o da Kobe Bryant'tı. Los Angeles'lı bir çocuk olarak şampiyonluklar kazanmasını, oyuna olan tutkusunu, sevgisini ve basketbol için yaptıklarını görmek harikaydı. Sanırım tüm dünya da benimle aynı şekilde düşünüyor. Kendisi basketbola başlamamın nedeniydi. Becerilerimi ve öğrendiğim şeyleri bir bakıma kendi başıma edindim ama oyuna aşık olma sebebim kesinlikle Kobe'ydi."



Bryant, Lakers'taki 20 yıllık kariyerinde 25.0 sayı, 5.2 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalamış ve bu süre zarfında beş şampiyonluk, iki Finaller MVP'si ödülü ve bir normal sezon MVP'si ödülü kazanmıştı. Buna ek olarak Kobe, 15 kez All-NBA kadrolarına seçilmiş, 18 kez All-Star olmuş ve 12 kez de savunma beşlerinde yer almıştı.





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