Galatasaray, Erden Timur'un ayrılığını KAP'a bildirdi

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Erden Timur ayrılığını açıkladığı basın toplantısında " Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.



GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR





