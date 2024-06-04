Galatasaray, Erden Timur'un ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Erden Timur'un ayrılığını KAP'a bildirdi
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04 Haziran 2024 20:45
Son güncelleme 04 Haziran 2024 21:40
Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan bildirimde, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim  kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erden Timur ayrılığını açıkladığı basın toplantısında "Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR
 Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


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