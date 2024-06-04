"Wemby, en çok takım arkadaşı olunmak istenen oyuncu" iddiası

NBA Draftı uzman analisti Jonathan Givony, "her serbest oyuncu ve tecrübeli guardın" San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama ile oynamak istediğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Wemby, en çok takım arkadaşı olunmak istenen oyuncu' iddiası
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04 Haziran 2024 17:04
Son güncelleme 04 Haziran 2024 17:08
NBA Draftı uzman analisti Jonathan Givony, "her serbest oyuncu ve tecrübeli guardın" San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama ile oynamak istediğini öne sürdü.

Givony, birçok oyuncunun, muhteşem bir çaylak sezonu geçirerek sezon öncesinde kendisi için olan beklentileri karşılamış olan Wembanyama için "sıraya girdiğini" belirtti:

"Serbest kalacak bütün oyuncular ve veteran guardlar, hepsi Victor'la oynamak istiyor."

2023-24 sezonunda maç başına 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist, 1,2 top çalma ve 3,6 blok ortalamaları yakalayan Wembanyama, Yılın Savunma Oyuncusu ödül yarışını ikinci sırada tamamlamış ve ayrıca çaylak yılındayken birinci savunma beşine seçilen NBA tarihindeki ilk oyuncu olmuştu.

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