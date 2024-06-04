Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevden ayrılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2024 17:47
Son güncelleme 04 Haziran 2024 17:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevden ayrılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için bir paylaşımda bulundu.

"DAİMA MUTLULUKLA HATIRLAYACAĞIM"

Erden Timur'a veda eden Buruk'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…"

Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte çalıştığı iki sezonda Galatasaray, 2 lig şampiyonluğu kazanmıştı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery