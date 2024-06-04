Anelka: ''Mbappe süperstar olarak karşılanacak''

Bir dönem Real Madrid forması giyen ve şu anda Ümraniyespor'da CEO olarak görev yapan Nicolas Anelka, Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.



Anelka, Mbappe'nin Real Madrid'de bir süperstar olarak karşılanacağını söyledi.



Nicolas Anelka açıklamasında, "Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun başarılarını aşmak onun için zor olacak. Aynı istatistikleri gösterip göstermemesi ona kalmış.'' dedi.



Sözlerine devam eden Anelka, ''Mbappe şu ana dek çok şey başardı. Madrid'de çok iyi karşılanacak çünkü birkaç yıldır onu orada görmek istiyorlar ve bekliyorlar. Bir süperstar olarak kabul edileceğinden eminim.'' ifadelerini kullandı





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