Anelka: ''Mbappe süperstar olarak karşılanacak''

Real Madridli eski futbolcu Nicolas Anelka, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Anelka: ''Mbappe süperstar olarak karşılanacak''
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04 Haziran 2024 15:54
Son güncelleme 04 Haziran 2024 15:55
Bir dönem Real Madrid forması giyen ve şu anda Ümraniyespor'da CEO olarak görev yapan Nicolas Anelka, Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Anelka, Mbappe'nin Real Madrid'de bir süperstar olarak karşılanacağını söyledi.

Nicolas Anelka açıklamasında, "Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun başarılarını aşmak onun için zor olacak. Aynı istatistikleri gösterip göstermemesi ona kalmış.'' dedi.

Sözlerine devam eden Anelka, ''Mbappe şu ana dek çok şey başardı. Madrid'de çok iyi karşılanacak çünkü birkaç yıldır onu orada görmek istiyorlar ve bekliyorlar. Bir süperstar olarak kabul edileceğinden eminim.'' ifadelerini kullandı

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