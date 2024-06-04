Mario Branco'dan Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile paylaşım yaptı ve "Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mario Branco'dan Mourinho paylaşımı!
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04 Haziran 2024 17:04
Son güncelleme 04 Haziran 2024 17:06
Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'dan Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım geldi. Branco, Mourinho ile fotoğraflarını paylaştı ve "Çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mario Branco'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Branco'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar:








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