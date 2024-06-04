Mehmet Büyükekşi'den İtalya maçı için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam İtalya ile yapacağı hazırlık maçının nihai kadronun belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın sponsorlarından Damat'ın Bologna'daki mağazasının açılışında yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.İlkleri başarmayı hedeflediklerini aktaran Büyükekşi,şeklinde konuştu.Mehmet Büyükekşi, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatarak şunları kaydetti: