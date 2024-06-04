Kobe'nin aşil sakatlığı geçirdiği maçın forması, 1,2 milyon dolara alıcı buldu

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 2013 yılında aşil tendonunu yırttığı maçta giydiği formanın 1,2 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kobe'nin aşil sakatlığı geçirdiği maçın forması, 1,2 milyon dolara alıcı buldu
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04 Haziran 2024 15:31
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 2013 yılında aşil tendonunu yırttığı maçta giydiği formanın 1,2 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Sportico'dan Dylan Manfre, eski Lakers süperstarının 2013 yılında aşilini yırttığında giydiği formanın açık artırmada 1,2 milyon dolara alıcı bulduğunu söyledi.

Fiyat, Bryant'ın herhangi bir forması için bugüne kadarki verilen en yüksek fiyatın çok altında. Lakers efsanesinin 2007-08 MVP sezonunda giydiği forma, 5,8 milyon dolar civarında satılmıştı.

Bryant'ın Lakers ekibi, 12 Nisan 2013'te Golden State Warriors'a karşı mevzubahis maçı 118-116 kazanmış, ancak Kobe kariyerinin bu noktasından 2016'da emekli olana dek yalnızca 107 maç daha forma giyebilmişti.

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