Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık'tan altın madalya

Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık, BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele ettiği Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık'tan altın madalya
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04 Haziran 2024 21:15
Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık, BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele ettiği Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Öner, ev sahibi ülkeden Mateus Carvalho'yu yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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