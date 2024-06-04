Kadın Millilerimiz, Bakü'de mağlup

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. grup 4. maçında Azerbaycan'a konuk oldu.
Liv Bona Dea Arena'da oynanan maçı Azerbaycan, 1-0 kazandı.
Azerbaycan'ın golünü 89. dakikada Nigar Mirzaliyeva kaydetti.
Millerimiz, bu maçla birlikte grupta ikinci yenilgisini almış oldu.
Grupta 4. haftanın tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şöyle;
1- İsviçre (10)
2- Türkiye (6)
3- Azerbaycan (4)
4- Macaristan (2)
Liv Bona Dea Arena'da oynanan maçı Azerbaycan, 1-0 kazandı.
Azerbaycan'ın golünü 89. dakikada Nigar Mirzaliyeva kaydetti.
Millerimiz, bu maçla birlikte grupta ikinci yenilgisini almış oldu.
Grupta 4. haftanın tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şöyle;
1- İsviçre (10)
2- Türkiye (6)
3- Azerbaycan (4)
4- Macaristan (2)
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