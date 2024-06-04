Mehmet Topal'dan sürpriz tercih: Romanya

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük için gerekli lisanları alan Mehmet Topal, Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımıyla anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Mehmet Topal'dan sürpriz tercih: Romanya
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04 Haziran 2024 21:06
Son güncelleme 04 Haziran 2024 21:13
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük için gerekli lisanları alan Mehmet Topal, teknik adamlık kariyerine sürpriz bir takımda başlamaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Topal, Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti takımıyla teknik direktörlük için anlaşma sağladı.

Öte yandan haberde, Rumen kulübünün Türk iş adamları Serhan Çetinsaya ve Sertaç Güven tarafından satın alındığı ve yeni bir yapılanmaya gidileceği kaydedildi.

38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak.

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