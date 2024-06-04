Milli takımda sakatlık: Ozan Kabak

İtalya maçının ilk yarısında sakatlanan Ozan Kabak muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Ozan Kabak, oyuna devam edemedi.Maçın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.