Almanya'da ortaya çıkan 'ırkçılık' eleştiri yağmuruna tutuldu

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" anket, Hollanda medyasında geniş şekilde yer aldı.



De Volkskrant gazetesinin haberinde, Alman Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı kökenli sporculara yönelik ırkçılığı ortaya koyan anketin, Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) hemen önce yayımlanması "tatsız bir sürpriz" olarak nitelendirildi.



NU.nl haber sitesi ve AD gazetesindeki haberlerde Alman Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın "Bu çok ırkçı" ifadeleri başlığa çekilirken, Nagelsmann'ın "Umarım bir daha bu tür değersiz anketleri okumam." şeklindeki tepkisi okuyuculara aktarıldı.



Hollanda spor medyasında, ankete yönelik tepkilerin anlatıldığı haberlerde bu durumun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın milli takımı için olumsuz bir gelişme olduğu ifade edildi.





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