Montella, sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadroda yer almayan isimler için açıklamada bulundu.



Montella yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı oynayacağız, çok önemli bir test. 2032'de EURO'yu beraber düzenleyeceğiz, iki ülke gayet iyi dost. Çok önemli bir akşam olacak." dedi.



EURO kadrosu için de konuşan İtalyan teknik adam, "7'sine kadar bütün kararlarım değişebilir ancak kadrodaki her oyuncuyu EURO'da bizimle olabileceğine inandığım için aldım. Bu seviyelerde futbolu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yusuf Yazıcı bize çok katkı verecek bir oyuncu, Oğuz da çok iyi bir sezon geçirdi ve onu orada görmek istedim." diye konuştu.



FERDİ, İSMAİL, İRFAN CAN



Vincenzo Montella ayrıca, "Ferdi'nin yorgunluğu vardı, riske etmedik. İrfan Can'ın sakatlığı vardı, kondisyonunu kazanabilmesi için yavaş yavaş fırsat veriyorum. İsmail Yüksek de sakatlığını atlatıyor ve gayet iyi gidiyor. Bu sabah Yunus Akgün'ün de ufak bir durumu oldu. Bu tarz hazırlık dönemlerinde bunlar olabiliyor." açıklamasını yaptı.





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