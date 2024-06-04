Milli hentbolcu Selen Akalın, kariyerini Slovakya'da sürdürecek

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Yenimahalle Belediyespor'un kalecisi Selen Akalın, Slovak kulübü MSK Iuventa'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli hentbolcu Selen Akalın, kariyerini Slovakya'da sürdürecek
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04 Haziran 2024 21:08
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Yenimahalle Belediyespor'un kalecisi Selen Akalın, Slovak kulübü MSK Iuventa'ya transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda da forma giyen Selen, kariyerine Slovakya'nın MSK Iuventa takımında devam edecek.

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