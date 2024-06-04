Eskrimde 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimde 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
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04 Haziran 2024 21:10
Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ile Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyonaya, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takım katıldı.

Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a 45-44 yenilerek gümüş madalya kazandı.

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