NBA'in eski süperstarı Carmelo Anthony, NBL'deki (Avustralya Basketbol Ligi) bir takımın kısmi sahibi olacağını ve NBA'de de sahiplik hissesi istediğini belirtti.



Andscape'den Marc J. Spears, Anthony'nin Avustralya ve Yeni Zelanda'daki en iyi erkekler profesyonel basketbol ligi olan ve an itibariyle 10 takım bulunan NBL'de bir genişleme takımının sahibi olacağını bildirdi.



Genişleme ekibinin yerinin nerede olacağı henüz bilinmiyor olsa da, NBL başkanı Larry Kestelman'ın, sonucu belirlemek için Anthony ile birlikte çalıştığı söylendi.



Melo'nun aynı zamanda LaMelo Ball, Josh Giddey ve yaklaşan NBA Draftı'nda potansiyel 1 numara olan Alex Sarr gibi oyuncuların yetiştirilmesine yardımcı olan tek yıllık bir program olan NBL'nin 'Next Stars' programının global elçisi olacağı bildirildi.



Anthony, gelişmeyle ilgili şunları söyledi:



"Artık dünyanın geri kalanının Avustralya'da neler olup bittiğini ve NBL için yaşanan heyecanı tam anlamıyla bilmesinin zamanı geldi.



NBA Draftı gerçekleşmek üzere. Böylece, Yıldızlar programından NBA'e gelen oyuncuların temellerini görmeye başlayacaksınız. Oldukça heyecanlı bir iş. Oyunculara bazı kapılar açtığımız, ayrıca basketbol oyununu küresel bir bakış açısıyla onları birbirine bağladığımız çok önemli bir şeyin parçası olma şansına erişmiş durumdayım."



GÖZÜNÜ NBA'E DE DİKTİ



Melo, nihai isteği olan NBA'de takım sahipliği konusunda ise şu açıklamaları yaptı:



"Bunu tam şu anda çok istiyorum. Bu sıralar bunun üzerinde çalışıyorum. Bu fırsatlar beni gerçekten heyecanlandırıyor."



Anthony 19 yıl boyunca NBA'de oynadı ve Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers'ın formalarını giydi.





