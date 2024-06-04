Çaykur Rizespor'da Shelvey yolcu

Yeni sezon planlamasına erkenden başlayan Çaykur Rizespor'da takımda kalması için yoğun mesai harcanan Jonjo Shelvey'den olumsuz haber geldi.
Yıldız ismin yeniden kiralanması adına yapılan görüşmelerden sonuç çıkarılamadığı belirtildi.
Yeşil-mavililer, tecrübeli oyuncuya veda etmek zorunda kaldı. Shelvey kariyerine İngiltere'de devam edecek.
SEZON PERFORMANSI
Çaykur Rizespor'da bu sezon 33 maça çıkan Shelvey, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Yıldız ismin yeniden kiralanması adına yapılan görüşmelerden sonuç çıkarılamadığı belirtildi.
Yeşil-mavililer, tecrübeli oyuncuya veda etmek zorunda kaldı. Shelvey kariyerine İngiltere'de devam edecek.
SEZON PERFORMANSI
Çaykur Rizespor'da bu sezon 33 maça çıkan Shelvey, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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