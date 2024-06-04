Çaykur Rizespor'da Shelvey yolcu

Çaykur Rizespor, sezon başında kiraladığı Jonjo Shelvey'i yeniden kiralanması adına yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramadı.

, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Shelvey yolcu
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04 Haziran 2024 16:44
Yeni sezon planlamasına erkenden başlayan Çaykur Rizespor'da takımda kalması için yoğun mesai harcanan Jonjo Shelvey'den olumsuz haber geldi.

Yıldız ismin yeniden kiralanması adına yapılan görüşmelerden sonuç çıkarılamadığı belirtildi.

Yeşil-mavililer, tecrübeli oyuncuya veda etmek zorunda kaldı. Shelvey kariyerine İngiltere'de devam edecek.

SEZON PERFORMANSI

Çaykur Rizespor'da bu sezon 33 maça çıkan Shelvey, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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