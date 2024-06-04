Ampute Milli Futbol Takımı, namağlup çeyrek finalde

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun 3'ÜNCÜ maçında İrlanda'yı 5-0 yenerek grubunu namağlup lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.



Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024 C Grubu'nda Ampute Futbol Milli Takımı, 3'üncü maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İrlanda ile karşı karşıya geldi.



Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, ilk dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti. Milliler, 6'ncı dakikada Rahmi Özcan ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 18'inci dakikada Ömer Güleryüz skoru 3-0'a getirdi. 19'uncu dakikada Güleryüz bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 4-0 yaptı. 38'inci dakikada Ömer Güleryüz kendisinin 4'üncü takımın 5'inci golünü kaydetti.



Karşılaşmayı 5-0 kazanan milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.



Öte yandan milli takımın forveti Ömer Güleryüz, toplam 11 gole ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşti.



