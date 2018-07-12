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Rize ve Antalya maçında gülen taraf yok

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor ve Antalyaspor, özel maçta karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA
Rize ve Antalya maçında gülen taraf yok
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12 Temmuz 2018 21:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımların ilk hazırlık maçının ilk yarısı, Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio'nun 17. dakikada, Antalyaspor'dan Yekta Kurtuluş'un 31. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in 73. dakikada ve Antalyaspor'dan Souleymane Doukara'nın 89. dakikada attığı gollerle mücadele berabere sona erdi.

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