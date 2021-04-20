Rıza Çalımbay: 'Takıma mücadeleyi bıraktırtmadım'

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulundu.



İki takımın da galibiyete oynadığını söyleyen Çalımbay, "Tam bir lig maçı oldu. İki takım da galibiyete oynadı ve güzel şeyler ortaya çıktı. Biz son paslarda dikkatli olsaydık, golü bulurduk. Beşiktaş çok kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takım. İyi oynadık, oyuncularımı kutlarım." dedi.



Avrupa kupaları olmasa 10 puan daha fazla alacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Avrupa kupaları ve sıkıntılı süreçlerimiz olmasa, 10 puan daha fazla alırdık. Zorluk çekerek buralara geldik. Ligi iyi bitirmek istiyoruz. Takımda Kovid olmayan kalmadı. %95 oranında Kovid olduk. Kötü gittiğimizde çatlak sesler çıktı, biz bunları biliyoruz. Mücadeleyi takıma bıraktırtmadım." ifadelerini kullandı.



Eksik oyuncularının olması halinde daha başka bir maç olacağının altını çizen Sivasspor Teknik Direktörü, "Boyd ve Hakan olsa başka bir maç olurdu. Her şeye rağmen oyuncularımdan memnunum. Kalan maçları iyi bitirmek için gerekeni yapacağız." şeklinde konuştu.



