Rıza Çalımbay: 'Aboubakar istediğimiz seviyede değil'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de Bellona Kayserispor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, daha fazla çalışacaklarını ve takımı daha iyi bir yere getireceklerini söyledi.Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını ve söyleyecek bir şeylerinin olmadığını kaydetti.Takıma geldiğinden bu yana 5. karşılaşmaya çıktığını hatırlatan Çalımbay, bu maçlarda bireysel hatalardan goller yediklerini ifade etti.Çalımbay, bireysel hataya bir şey yapılamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:Bu süreçte iyi şeyler de yaptıklarına değinen Çalımbay, karşılaşmalarda pozisyonlara girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini dile getirdi.Bu maçın ilk dakikalarında 2 önemli pozisyon kaçırdıklarına değinen Çalımbay,ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Aboubakar'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Rıza Çalımbay, futbolcuya saygı duyduklarını belirtti.Aboubakar'ın kariyerinin, her şeyinin dört dörtlük olduğunu anlatan Çalımbay,diye konuştu.Futbolcunun üst üste milli takıma gittiğini aktaran Çalımbay,dedi.