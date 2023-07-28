Riyah Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu!

Suudi Arabistan ekiplerinen Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli yıldız Riyah Mahrez'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Riyah Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu!
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28 Temmuz 2023 14:51
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 14:52
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, Cezayirli yıldız Riyah Mahrez'i transfer ettiklerini açıkladı.

Al-Ahli bu transfer için Manchester City'e 35 milyon euro bonservis ödeyecek.

32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mahrez Suudi Arabistan ekibinden yıllık 50 milyon euro maaş kazanacak. 

Le Havre, Leicester City ve Manchester City formaları giyen Mahrez kariyeri boyunca toplam 487 maça çıktı, 137 gol ve 109 asist kaydetti.


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