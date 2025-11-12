Riyad'da Türkiye'den çifte madalya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, karate branşında 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında milli sporculardan Eda Eltemur, kadınlar kumite 68 kiloda gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Enes Bulut da erkekler kumite 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında milli sporculardan Eda Eltemur, kadınlar kumite 68 kiloda gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Enes Bulut da erkekler kumite 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.