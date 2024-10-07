Riva'da kritik toplantı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarıyla Riva'da toplantıya başladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Riva'da kritik toplantı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2024 09:59
Son güncelleme 07 Ekim 2024 10:37
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüp başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi.

Sabah 9 sularında kahvaltıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri hakem konusu, MHK ve Kulüpler Birliği'nin yapısıyla ilgili görüşmeler yapıldı.

Hakem hatalarıyla ilgili de TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 4 büyük kulüp başkanıyla fikir alışverişinde bulundu.

Dursun Özbek, Ali Koç, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan'ın katıldığı toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery