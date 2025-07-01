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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer çağrısı

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye sağ ayaklı oyuncu transferi için çağrıda bulundu.

calendar 01 Temmuz 2025 13:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer çağrısı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna yapacağı takviyeler sarı-lacivertli camiada heyecanla beklenirken, Rıdvan Dilmen'den yönetime çağrı geldi.

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından transferle ilgili yaptığı paylaşımda sağ ayaklı oyuncu alınmasını talep etti.

Yönetime mesaj gönderen Rıdvan Dilmen "Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) sağ ayaklı oyuncu alın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü Rıdvan Dilmen'in bu yorumunu beğendi.

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