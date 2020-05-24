Ricardinho: "Beşiktaş benden önce Alex de Souza'ya teklif yaptı"

2007-08 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Ricardinho, yıllar sonra siyah beyazlılara transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ricardinho: 'Beşiktaş benden önce Alex de Souza'ya teklif yaptı'
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24 Mayıs 2020 12:12
2007-08 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Ricardinho 23 Mayıs'ta 44 yaşına girdi… Sambacı doğum yeri olan Maringa Post'a konuştu. Beşiktaş ve Türkiye döneminden de bahsetti. Tarihe geçecek bir transfer iddiasını gündeme getirdi.

Ricardinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Benden önce Alex'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar. Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i milli takımdan kesen adamı (beni) istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim. Yeniden Avrupa'da oynamam gerektiğine inandım. Çünkü gençliğimde Fransa'da hayal kırıklığı yaşamıştım. Kısa bir süre kaldım belki ama mutlu bir dönemdi. Beni Paşa (general) diye çağırıyorlardı…"

Alex'in 2006-07 sezonunda sözleşmesi bitiyordu. Bir de o dönemde AZ Alkmaar ile oynana Avrupa Kupası maçında tribünler tarafından yuhalanınca transfer dedikoduları artmıştı. Ancak sezon sonunda Alex, Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemişti.

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