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Rennes, Osayi Samuel için harekete geçti

Rennes, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten Bright Osayi-Samuel ile ilgileniyor.

calendar 27 Mayıs 2025 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 21:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rennes, Osayi Samuel için harekete geçti
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Rennes, Osayi-Samuel ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun, yeni sağ bek arayan Rennes'in listesindeki alternatiflerinden biri olduğu yazıldı.

ATLETİK, İKİ KANATTADA OYNAYABİLİR

Haberde yer alan bilgide, Osayi-Samuel'in atletik yapısı, iki kanatta oynayabilmesi ve çok yönlü olabilmesi, Fransız kulübünün ilgisini çekti.

2 ASİSTLİK KATKI

2024/25 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.


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