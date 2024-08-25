Rennes, Faye'yi resmen açıkladı

Rennes, Barcelona forması giyen ve transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mikayil Faye'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Rennes, Faye'yi resmen açıkladı
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25 Ağustos 2024 15:14
Rennes, Barcelona'dan 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye'yi kadrosuna kattı.

Fransız temsilcisi, genç savunma oyuncusu için Barcelona'ya 10.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rennes ayrıca bir sonraki satıştan Barcelona'ya yüzde 30 pay verecek.

Barcelona'nın Faye için yapılan anlaşmada geri satın alma hakkı bulunuyor. Bu rakam ise 25 milyon euro.

Rennes'e 4 yıllık imza atan Faye, "Rennes, benim gibi genç oyuncuları geliştirmesiyle ünlü bir takım. Bu takıma katıldığım için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Faye'nin adı transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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