Brentford, sol kanat Reiss Nelson'un kiralık transferi için Arsenal ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Eylül 2025 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Reiss Nelson'un yeni durağı belli oldu!
Thomas Frank'ın ayrılığı sonrasında kadroyu yapılandırmaya çalışan Brentford, transferde hız kazandı.

Kırmızı-beyazlı ekip Arsenal forması giyen İngiliz kanat oyuncusu için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brentford, Reiss Nelson'un kiralık transferi için Londra kulübüyle anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu.

25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig kulüplerinin ve Avrupa kulüplerinin teklifini reddederek Brentford'a kiralık olarak katılmayı tercih etti.

 
 
