Reiss Nelson'un yeni durağı belli oldu!





Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu.

25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig kulüplerinin ve Avrupa kulüplerinin teklifini reddederek Brentford'a kiralık olarak katılmayı tercih etti.

Thomas Frank'ın ayrılığı sonrasında kadroyu yapılandırmaya çalışan Brentford, transferde hız kazandı.Kırmızı-beyazlı ekip Arsenal forması giyen İngiliz kanat oyuncusu için mutlu sona ulaştı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brentford, Reiss Nelson'un kiralık transferi için Londra kulübüyle anlaşmaya vardı.