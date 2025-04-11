Reijnders, dev kulüpleri reddetti, Milan'da kaldı

Milan futbolcusu Tijjani Reijnders, sezon boyunca süren Manchester City ve Real Madrid'in ilgisine kulak asmadı ve Milan'da kalmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Reijnders, dev kulüpleri reddetti, Milan'da kaldı
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11 Nisan 2025 16:22
Milan futbolcusu Tijjani Reijnders, İtalyan ekibiyle 2030 yılına kadar sürecek yeni bir kontrata imza attı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Manchester City ve Real Madrid sezon boyunca Hollandalı oyuncuyu takip etse de, Hollandalı oyuncu Milan'da kaldı.

Manchester City scoutlarının sezon boyunca birçok kez Reijnders'ı canlı olarak izlediği belirtilse de, ne oyuncu ne de Milan yaz aylarında bir transfer görüşmesi yapma niyetinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 45 maça çıkan Reijnders, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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