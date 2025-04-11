Milan futbolcusu Tijjani Reijnders, İtalyan ekibiyle 2030 yılına kadar sürecek yeni bir kontrata imza attı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Manchester City ve Real Madrid sezon boyunca Hollandalı oyuncuyu takip etse de, Hollandalı oyuncu Milan'da kaldı.



Manchester City scoutlarının sezon boyunca birçok kez Reijnders'ı canlı olarak izlediği belirtilse de, ne oyuncu ne de Milan yaz aylarında bir transfer görüşmesi yapma niyetinde.



PERFORMANSI



Bu sezon Milan formasıyla 45 maça çıkan Reijnders, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.