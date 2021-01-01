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Redick: "Lob City'ye 'çekememezlik' hissi hakimdi"

Dallas Mavericks guardı JJ Redick, eski takımı LA "Lob City" Clippers ekibinin en büyük sorununun, "çekememezlik" hissi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı JJ Redick, eski takımı LA "Lob City" Clippers ekibinin en büyük sorununun, "çekememezlik" hissi olduğunu açıkladı.

Miami Heat forveti Andre Iguodala ile "The Old Man and the Three" podcast'inde sohbet eden Redick, Clippers'ın kusursuz kadroları olsa bile neden asla şampiyonluk kazanamadığını anlattı.

Iguodala, bir takımın şampiyonluk kazanmasının kilit noktasının, Redick'in de onayladığı biçimde, Clippers'ta eksik olan bir şey olduğunu söyledi:

"Gerçekten büyük olan takımlardaki tüm oyuncular, birbirlerinin başarısından memnun olan adamlar oluyor."

Redick, eski takımı Clippers'ta böyle bir durumun olmadığını ve Staples Center'daki son günlerinde genel bir "çekememezlik" hissiyatı olduğunu dile getirdi:

"Bunu milyonlarca kez söyledim. Clippers dönemimin sonlarında, ortama bir 'çekememe' hissiyatı hakimdi ve birbirimizin başarısından pek mutlu olmuyorduk. Ve bence böyle şeyler genelde de oluyor. Bir başkasının başarısı için heyecanlanmak için, bir şeyleri feda etmeye istekli olmalısınız."


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