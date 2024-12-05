Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, takımın geçtiğimiz gece Miami Heat'e 134-93 skorla 41 sayı farkla yenilmesinin ardından utanç duyduğunu itiraf etti.



Redick, maç sonrası basın toplantısında şu şekilde konuştu:



"Utanç duyuyorum. Hepimiz duyuyoruz. Bence doğru mücadeleyi gösterdiğimizi, doğru profesyonelliği sergilediğimiz bir maç olmadı. Çalıştıklarımızı sahada ortaya koyma konusunda nerede iletişim kaybı yaşadık, emin değilim.



Sahada biraz işinizi sahiplenmeniz gerekiyor ama buradaki sorumluluğu ben üstleneceğim. Oyuncuları suçlamıyorum. Bu benim sorumluluğum, ancak sahada da biraz sahiplenme duygusu lazım. Şu anda en ufak bir birliktelik duygusu hissetmiyorum."



Redick, grubun daha fazla parçalanmasını önlemek adına koçluk ekibi, takım ve bireysel oyuncularla görüşmeyi planladığını ise sözlerine ekledi.



Karşılaşmayı 29 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle tamamlayan LeBron James ise, koçunun düşüncelerini paylaştığını söyledi:



"JJ'in söylediği her şeye katılıyorum. Üst üste iki kez böyle maç kaybetmek kesinlikle berbat bir şey. Koçların suçu yok. Suç kesinlikle bizim."



Son sekiz maçının altısını ortalama 21,8 sayı farkla kaybeden Lakers, Pazartesi günkü Minnesota Timberwolves mağlubiyetinde 29 sayı farkla yenilmişti.



Miami, 24 üçlük isabetiyle tarihinin rekorunu egale ederken, 42 asistle de takım rekorunu kırmıştı. Tyler Herro üçüncü çeyrekte üst üste yedi üçlük atarak, bu süreçte 21 sayı üretmişti.



12-10 derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alan Lakers ise, Cuma günü Atlanta Hawks'a karşı dört maçlık deplasman yolculuğunu tamamlayacak.



