Recep Uçar'dan yabancı hakem açıklaması

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Uçar, C Grubu'nun üçüncü ve son haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ŞEHRİMİZE VE TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"
Grup lideri olarak çeyrek finale çıkan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü, "Geçmişte bu kupayı kazanan bir şehir ve takım olarak Türkiye Kupası bizim için önemliydi. Süper Lig'in liderinden aldığımız 1 puanla grubu lider tamamladık. Çeyrek finale kalmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize ve taraftarımıza armağan olsun. Süper Lig liderinden aldığımız 1 puan bizim için çok değerliydi." diye konuştu.
Süper Lig'de önemli bir yarış içinde olduklarını aktaran Uçar, "Süper Lig'de cumartesi günü önemli bir Sivasspor maçı oynadık. Pazartesi günü de sahamızda Trabzonspor ile karşılaşacağız. Kupada ilerlemek istiyorduk ama iki kulvarı da düşünmek zorundaydık. Ligde bulunduğumuz konumdan dolayı bu maça çok şans veremediğimiz oyuncularla çıkmak zorundaydık. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizim mahcup etmediler. Hepsini alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Recep Uçar, çeyrek finalde seri başı olacaklarını aktararak, "Çeyrek finalde seri başı olacağız. Tek maç eleme usulüne göre sahamızda oynayacağız. İnşallah o maçları da kazanarak önce final oynamayı sonra da kupayı kaldırmayı istiyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Galatasaray da ikinci olarak çeyrek finale çıkmış. Galatasaray Kulübüne, Okan hocaya Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
- "Yarın antrenmana daha mutlu çıkacağız"
Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'de zor bir süreçten geçtiklerini ve bir an önce düşme hattından uzaklaşmak istediklerini dile getirdi.
Hakem hatalarından çok canları yandığını belirten Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ligde uzatmalarda çok maç verdik. Son 2 haftada iyi futbol oynamadık. Ancak iyi oynadığımız maçların karşılığını alamadık. Hakem hatasından çok canımız yandı. Kayserispor maçında olanlar da hala açıklanamadı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Burada olmamamız lazım. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden aldığımız bu tur bize çok şey katacak, moral verecek. Şehrimize mutlu uçacağız. Yarın antrenmana daha mutlu çıkacağız. Taraftarımız daha ümitli olacak. Umarım bunun pozitif enerjisi pazartesi günkü Trabzonspor maçına yansır. Taraftarımızdan pazartesi günü yanımızda olmalarını ve bize destek istiyorum. Kalan 12 maç da çok zor. Çabuk çabuk puanlar almak zorundayız. Umarım hem iyi oynayıp hem de galibiyetler alarak bulunduğumuz konumdan yukarı çıkarız."
- Yabancı hakem tartışmaları
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, istememelerine rağmen Süper Lig'deki maçlarını yabancı hakemin yönetmesine bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla hoşgörülü bakabileceklerini söyledi.
Süper Lig'deki maçlarına yabancı hakem isteyip istemediklerinin sorulması üzerine Uçar, şunları kaydetti:
"Hakem kararlarından dolayı belki en çok canı yanan insanlardan biri benim. Ancak insanımıza güvenmek zorundayız. İnsanımızı yetiştirmek, hazırlamak ve güvenmek zorundayız. Hakemlik müessesesinin ciddi sorunları var. Bu sene çok iyi performans gösteremiyorlar. Altı maçta çok canım yandı. Her şeye rağmen bunlara hakem kararlarına hep insani hata olarak baktık. Normal şartlarda yabancı hakemi destekleyen biri değilim. Hakemlerin psikolojisi ve maçların zorluğunu düşündüğümde geçici olarak ve mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulunmak şartıyla hoşgörülü bakabiliriz. Süper Lig seviyesinde 40'tan fazla hakemimiz var. Çok az maç yöneterek hazır olmadan geldiler. Yenileşme ve gençleşme adı altında hazır olmayan arkadaşlar Süper Lig'de görev almaya başladı. Bir de özellikle büyük kulüplerden gelen baskıları da düşününce bilinçli veya bilinçsiz hatalar yaptılar. Onların hataları bu duruma getirdi."
Recep Uçar'dan yabancı hakem açıklaması
TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Son güncelleme 27 Şubat 2025 22:52
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
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