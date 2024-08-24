Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Iğdır FK ile berabere kalan Gençlerbirliği teknik direktörü Recep Karatepe açıklamalarda bulundu.

Recep Karatepe: "Oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz"Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe de hava sıcaklığından dolayı yaşanan zorluklara değinerek, "Iğdır takımını kutlamak lazım, hem tesisleşme hem de bu tesis anlamında. Çok güzel bir tesisi var, çok güzel bir stadı var, zemin olarak çok iyi." dedi.Oyundaki kurgularını oyuncularının yüksek ölçüde yerine getirdiğini belirten Karatepe, şöyle devam etti:"Mücadeleci bir takımız, takım savunmasına önem veriyoruz, hücumdaki opsiyonlarımızı mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Karşı tarafta gerçekten de yeni yapılanmış, bu lige çıkan, bu ligi bilen oyuncular var. Ortada geçen bir oyundu, iki tarafa da dönebilirdi oyun. Belki de oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz."Karatepe, üç haftadır aynı standartta bir oyun sergilediklerini ifade ederek,"Oyunun standardı belli. Sert, yakın ve mücadeleci bir oyun tutuyoruz. Oyuncularımdan ileriki maçlarda da aynı şeyi isteyeceğim, çünkü lige renk katmak istiyorsak biraz oyunun zevkini, mücadele ruhunu ortaya koymamız gerektiğini hep onlara söylüyorum. İzlenecek, izlenmeye değer bir takımız. İlerleyen haftalarda çok daha farklı bir Gençlerbirliği izlemeye devam edeceksiniz." diye konuştu.