Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün, takımının Lakers'a karşı playoff ikinci turunda aldığı mağlubiyeti "henüz aşamadığını" söyledi.



Los Angeles Times'tan Dan Woike ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Reaves, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası için ABD Milli Takımı koçu Kerr ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Steve ile temelde yaptığımız ilk konuşma şöyle olmuştu: 'Şunu söyleyeyim mi, bu playofflarda bize yaptıklarınızı hala tam olarak aşabilmiş değilim. Ama sana karşı koçluk yapmaktansa, sana koçluk yapmayı tercih ederim.'"



Los Angeles'ın Golden State'e karşı ikinci tur savaşı, Reaves'in geçen sezondan bu yana yıldızlığa yükselmesi için en önemli platformlardan biri olmuştu. Taraftarların gözdesi Reaves, altı maçta 14,3 sayı, 4,2 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayarak Lakers'ın Warriors'ı mağlup etmesinde büyük rol oynamıştı.



Şu anda Kerr'ün rehberliğinde Reaves, beş grup aşaması maçında 10,8 sayı, 3 asist, 2,2 ribaund ve 1,8 top çalma ortalamaları ile ABD Milli takımının Manila'da bu yılki Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşmasına yardımcı olarak uluslararası basketbolun en büyük sahnesinde parlamaya devam ediyor.



