LaLiga 25. hafta karşılaşmasında Real Sociedad konuk olduğu Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takefusa Kubo ve 90+3. dakikada Mikel Merino, Mallorca'nın golünü 4. dakikada Antonio Sanchez kaydetti.
Mallorca'da kaptan Antonio Raillo 45+4. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Sociedad bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, Mallorca ise 23 puanda kaldı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Villareal'i konuk ederken, Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takefusa Kubo ve 90+3. dakikada Mikel Merino, Mallorca'nın golünü 4. dakikada Antonio Sanchez kaydetti.
Mallorca'da kaptan Antonio Raillo 45+4. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Sociedad bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, Mallorca ise 23 puanda kaldı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Villareal'i konuk ederken, Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.