Real Sociedad 3 puanı 90+3'de aldı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Mallorca'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad 3 puanı 90+3'de aldı
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18 Şubat 2024 22:38
LaLiga 25. hafta karşılaşmasında Real Sociedad konuk olduğu Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takefusa Kubo ve 90+3. dakikada Mikel Merino, Mallorca'nın golünü 4. dakikada Antonio Sanchez kaydetti.

Mallorca'da kaptan Antonio Raillo 45+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Real Sociedad bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, Mallorca ise 23 puanda kaldı.

Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Villareal'i konuk ederken, Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.

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