LaLiga 25. hafta karşılaşmasında Real Sociedad konuk olduğu Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takefusa Kubo ve 90+3. dakikada Mikel Merino, Mallorca'nın golünü 4. dakikada Antonio Sanchez kaydetti.



Mallorca'da kaptan Antonio Raillo 45+4. dakikada kırmızı kart gördü.



Real Sociedad bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, Mallorca ise 23 puanda kaldı.



Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Villareal'i konuk ederken, Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.



