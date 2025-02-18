Real Madrid, yeni teknik direktör tercihinde sürpriz bir isme gidebilir!

Daily Mail'in haberine göre Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Real Madrid'in başına geçebilir.



İspanyol kulübü, Iraola'nın Premier League'deki performansını dikkatle takip ediyor. Bournemouth, 12 galibiyet 7 beraberlik ve 6 yenilgi ile Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor.



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Öte yandan, eski Rayo Vallecano teknik direktörüne Tottenham'ın da ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Real Madrid, sezon sonunda yeni bir teknik direktörle anlaşabilir.Eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti'nin bu sezon sonu ayrılması durumunda listede iki ismin olduğu konuşuluyor.