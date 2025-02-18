Real Madrid, yeni teknik direktör tercihinde sürpriz bir isme gidebilir!

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Carlo Ancelotti'nin gelecek yaz ayrılması durumunda Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, yeni teknik direktör tercihinde sürpriz bir isme gidebilir!
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18 Şubat 2025 21:51
Real Madrid, sezon sonunda yeni bir teknik direktörle anlaşabilir.

Eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti'nin bu sezon sonu ayrılması durumunda listede iki ismin olduğu konuşuluyor. 

Daily Mail'in haberine göre Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Real Madrid'in başına geçebilir. 

İspanyol kulübü, Iraola'nın Premier League'deki performansını dikkatle takip ediyor. Bournemouth, 12 galibiyet 7 beraberlik ve 6 yenilgi ile Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor.

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Öte yandan, eski Rayo Vallecano teknik direktörüne Tottenham'ın da ilgi gösterdiği belirtiliyor.
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