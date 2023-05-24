Real Madrid, Vinicius Junior için hep birlikte!

İspanya La Liga 36. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Rayo Vallecano takımları Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.
Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.
Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.
Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.