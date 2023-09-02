LaLiga 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında Getafe ile karşılaştı.Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Getafe 11. dakikada Borja Mayoral ile öne geçti. Real Madrid 47. dakikada Joselu ile eşitliği yakaladı. Son dakikalarda baskısını arttıran Madrid, 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Real sahadan 3 puanla ayrıldı.İspanyol devine galibiyeti getiren golü atan Jude Bellingham, 4 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı.Real Madrid'de Arda Güler, Getafe'de ise Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Ayrıca milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleyi tribünden takip etti.Ancelotti'nin öğrencileri, 4'te 4 ile puanını 12'ye çıkardı. Getafe ise 4 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sociedad ile karşılaşacak. Getafe ise Osasuna'yı ağırlayacak.