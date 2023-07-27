Real Madrid, Manchester United'ı iki golle geçti!

Real Madrid, Amerika Birleşik Devletlerinde oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transfer Jude Bellingham ve 80.dakikada bir başka yeni transfer Joselu kaydetti.
Fenerbahçe'den transfer olan Milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre almadı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transfer Jude Bellingham ve 80.dakikada bir başka yeni transfer Joselu kaydetti.
Fenerbahçe'den transfer olan Milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre almadı.