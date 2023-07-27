Real Madrid, Manchester United'ı iki golle geçti!

Real Madrid, Hazırlık maçında İngiliz devi Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, Manchester United'ı iki golle geçti!
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27 Temmuz 2023 08:44
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 08:45
Real Madrid, Amerika Birleşik Devletlerinde oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6.dakikada yeni transfer Jude Bellingham ve 80.dakikada bir başka yeni transfer Joselu kaydetti. 

Fenerbahçe'den transfer olan Milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre almadı.


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