Real Madrid, ligde büyük yara aldı!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, ligde büyük yara aldı!
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02 Şubat 2025 00:57
İspanya La Liga'nın 22. baftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Espanyol oldu.

Ev sahibi Espanyol'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Carlos Romero Serrano attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.

Konuk ekip Real Madrid'de Antonio Rüdiger, 15. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ligde dört maç sonra puan kaybı yaşayan ve zirve yarışında yara alan Real Madrid, 49 puanda kaldı. Ligde küme düşme hattında yer alan Espanyol ise 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Espanyol, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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