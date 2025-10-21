21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Real Madrid, Endrick'i gönderiyor

Real Madrid'de bu sezon forma şansı bulamayan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick'in, devre arasında kiralanması bekleniyor.

calendar 21 Ekim 2025 14:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Endrick'i gönderiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'de bu sezon forma bulmakta zorlanan Brezilyalı genç santrafor Endrick'in devre arasında kiralanması bekleniyor.

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer edilen Brezilyalı genç yıldız Endrick, İspanyol devindeki ikinci döneminde istediği fırsatları bulamadı.

OCAK AYINDA AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Endrick'in ocak ayında kiralık olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Haberde Endrick'in 2026 Dünya Kupası öncesi daha fazla oynamak istediği kaydedilirken, Madrid'in Arda'nın kankasını kiralamaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.

GEÇEN SEZON 37 MAÇ, BU SEZON SIFIR MAÇ

Endrick, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta 847 dakika sahada kalmıştı, bu süre zarfında ise 7 gol atmış ve 1 asist üretmişti.

Sezon başından bu yana sahaya çıkamayan 18 yaşındaki forvet, eflatun beyazlılarda kadroda yer bulamayan tek isim olarak dikkat çekiyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.