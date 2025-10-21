Real Madrid, Endrick'i gönderiyor

Real Madrid'de bu sezon forma bulmakta zorlanan Brezilyalı genç santrafor Endrick'in devre arasında kiralanması bekleniyor.



Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer edilen Brezilyalı genç yıldız Endrick, İspanyol devindeki ikinci döneminde istediği fırsatları bulamadı.



OCAK AYINDA AYRILIYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Endrick'in ocak ayında kiralık olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.



DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR



Haberde Endrick'in 2026 Dünya Kupası öncesi daha fazla oynamak istediği kaydedilirken, Madrid'in Arda'nın kankasını kiralamaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.



GEÇEN SEZON 37 MAÇ, BU SEZON SIFIR MAÇ



Endrick, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta 847 dakika sahada kalmıştı, bu süre zarfında ise 7 gol atmış ve 1 asist üretmişti.



Sezon başından bu yana sahaya çıkamayan 18 yaşındaki forvet, eflatun beyazlılarda kadroda yer bulamayan tek isim olarak dikkat çekiyor.



