Real Madrid'den Lucas Vazquez hamlesi!

El Clasico'da Barcelona filelerini havalandıran Lucas Vazquez için Real Madrid'den yeni karar.



Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lucas Vazquez'in kontratını uzatma kararı aldı.



Habere göre; yönetim, gelecek hafta oyuncu tarafıyla ilk teması kuracak.



Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki sağ bek, Real ile 32 maça çıktı ve 2 gol, 6 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU