Real Madrid'den Lucas Vazquez hamlesi!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lucas Vazquez'in kontratını uzatma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Lucas Vazquez hamlesi!
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23 Nisan 2024 15:58
El Clasico'da Barcelona filelerini havalandıran Lucas Vazquez için Real Madrid'den yeni karar.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lucas Vazquez'in kontratını uzatma kararı aldı.

Habere göre; yönetim, gelecek hafta oyuncu tarafıyla ilk teması kuracak.

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki sağ bek, Real ile 32 maça çıktı ve 2 gol, 6 asist yaptı.

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